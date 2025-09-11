Turn Warrior erneut in Schweinfurt – jetzt noch anmelden!
SCHWEINFURT – Die spektakuläre Turn Warrior Städtetour macht vom 18. bis 21. September 2025 erneut Halt in Schweinfurt. An der Alten Stadtmauer am Carl-Joachim-Weg erwartet Sportfans ein spannender Hindernisparcours, der von der TV-Show „Ninja Warrior“ inspiriert ist. Nachdem das Event bereits 2024 Hunderte Teilnehmende und Zuschauer anzog, gibt es nun eine weitere Gelegenheit, sich der Herausforderung zu stellen.
Das Event bietet verschiedene Formate für alle Altersgruppen und Fitnesslevels. Es gibt eine spezielle „Schulaktion“ für Klassen, die eine vorherige Anmeldung erfordert. Wer den Parcours unverbindlich und ohne Wettkampfdruck ausprobieren möchte, kann an den „Tryout-Sessions“ teilnehmen. Für alle, die sich im Wettkampf messen wollen, gibt es die „Einzel-Challenge“ mit Zeitmessung, bei der man sich für das große Finale am Sonntag qualifizieren kann.
Oberbürgermeister Sebastian Remelé blickt dem Event freudig entgegen und betont, dass es „Bewegung, Gemeinschaft und sportliche Vielfalt mitten in unsere Stadt“ bringt. Er lädt alle herzlich ein, dabei zu sein, „ob aktiv auf dem Parcours oder als Zuschauer in dieser besonderen Atmosphäre vor der historischen Stadtmauer Schweinfurts“.
Die Turn Warrior Städtetour ist ein Gemeinschaftsprojekt des Bayerischen und Hessischen Turnverbands, das in Schweinfurt von der Stadt und der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge unterstützt wird. Die Teilnahmegebühr beträgt 8 Euro pro Person, eine Anmeldung ist erforderlich.
