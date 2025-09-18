Turn Warrior in Schweinfurt feierlich eröffnet – sportliche Action bis Sonntag
SCHWEINFURT – Mit einem feierlichen Startschuss durch Stadtrat Jürgen Montag wurde am Donnerstagmorgen die spektakuläre Turn Warrior Städtetour 2025 in Schweinfurt eröffnet. Direkt an der Alten Stadtmauer am Carl-Joachim-Weg lädt ein imposanter Hindernisparcours dazu ein, Geschicklichkeit, Ausdauer und Mut unter Beweis zu stellen.
Unterstützt wurde die Eröffnung vom offiziellen Partner, der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge. Den Anfang machten die Schülerinnen und Schüler der Region, die im Rahmen einer Schulaktion die Hindernisse mit Begeisterung testeten. Am Nachmittag haben alle anderen Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, bei den ersten Tryouts selbst aktiv zu werden.
Der Parcours steht noch bis Sonntag, den 21. September, für alle Interessierten offen, unabhängig von Alter oder Fitnesslevel. Für eine Startgebühr von 8 Euro kann man zwischen zwei Formaten wählen: den Tryout-Sessions zum unverbindlichen Testen oder der Einzel-Challenge mit Zeitmessung, bei der sich die Teilnehmer für das Finale am Sonntag qualifizieren können.
Die Öffnungszeiten sind von Donnerstag bis Samstag von 09:00 bis 19:00 Uhr und am Sonntag von 09:00 bis 14:00 Uhr. Anschließend findet das große Finale statt. Eine Anmeldung ist vor Ort oder online unter www.turn-warrior.de/home/schweinfurt möglich.
