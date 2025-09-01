Turn Warrior Städtetour macht erneut Halt in Schweinfurt – Seid dabei!
SCHWEINFURT – Die spektakuläre „Turn Warrior“ Städtetour macht vom 18. bis 21. September 2025 erneut Halt in Schweinfurt. Die Alte Stadtmauer am Carl-Joachim-Weg verwandelt sich für vier Tage in eine sportliche Action-Arena mit einem anspruchsvollen Hindernisparcours, der sich an der TV-Show „Ninja Warrior“ orientiert. Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr haben Sportfans aller Altersgruppen erneut die Chance, ihre Geschicklichkeit und Ausdauer zu testen.
Das Event, das vom Bayerischen Turnverband e. V. in Kooperation mit der Stadt Schweinfurt und der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge organisiert wird, lädt Menschen aller Fitnesslevels ein, die verschiedenen Formate auszuprobieren. Dazu gehören eine spezielle Schulaktion, unverbindliche „Tryout Sessions“ und eine Einzel-Challenge mit Zeitmessung, bei der sich die Teilnehmenden für das große Finale am Sonntag qualifizieren können.
Die Veranstaltung findet von Donnerstag bis Samstag jeweils von 9:00 bis 19:00 Uhr und am Sonntag von 9:00 bis 14:00 Uhr statt, gefolgt vom Finale der Einzel-Challenge. Insbesondere Schulklassen sind am Donnerstag- und Freitagnachmittag willkommen, wobei hier eine vorherige Anmeldung erforderlich ist.
Projektleiterin Annalena Weinl vom Bayerischen Turnverband freut sich besonders auf die Fortsetzung in Schweinfurt: „Die große Beteiligung und das durchweg positive Feedback bestärken uns darin, das Programm weiterzuentwickeln und auch 2025 wieder echte Highlights zu bieten.“ Die Teilnahmegebühr beträgt 8 Euro pro Person. Eine Anmeldung ist online unter www.turn-warrior.de/home/schweinfurt möglich.
