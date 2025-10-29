Turngemeinde an unterfränkischer Karate-Spitze
SCHWEINFURT – Die Karate-Abteilung der TG Schweinfurt war bei der bayernweit offenen Bezirksmeisterschaft und dem Nachwuchsturnier in Ebern der erfolgreichste Verein Unterfrankens. Mit insgesamt 27 Medaillen – 10 Gold-, 7 Silber- und 10 Bronzemedaillen – erreichte das Team den zweiten Platz im Medaillenspiegel unter 21 teilnehmenden Vereinen.
Insgesamt 18 Sportlerinnen und Sportler gingen für die TG an den Start. Trainer Thomas Zatloukal hob die beeindruckende Breite und Qualität des Teams hervor, da dieser Erfolg trotz des Fehlens von vier Leistungsträgern erzielt wurde. Abteilungsleiter Martin Schleyer zeigte sich überwältigt von der einzigartigen Stimmung und dem fantastischen Ergebnis.
Erfolge in den Altersklassen:
- Jüngste: Jingni Li gewann die Klasse Kinder U10 -30 kg und holte zusammen mit Hannah Landgraf und Fiona Zhou Gold im Kata-Team U10–U12 (mixed) gegen ältere Jungen.
- Schüler: Leo Tille sicherte sich den Sieg in der Kategorie Schüler +38 kg.
- Höhere Altersklassen:
- Astrid Wiegand (U16 -/+61 kg) und Anastasia Just (U18 -/+66 kg) siegten im Kumite.
- Hanna Rostiahai dominierte in der Leistungsklasse, indem sie sowohl ihre Gewichtsklasse (-/+68 kg) als auch die offene Klasse für sich entschied.
- Masterklasse: Patrick Janson gewann den Titel in der Masterklasse Ü35.
- Nachwuchsturnier: Sophie Rausch glänzte mit Gold in der Kategorie U12 +36 kg.
Die leidenschaftliche Unterstützung von Eltern, Freunden und Fans auf den Tribünen sorgte für eine „mitreißende, fast elektrisierende Atmosphäre“ und unterstrich das starke Miteinander im Verein.
