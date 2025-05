TV Käfertal setzt sich gegen Schweinfurt-Oberndorf durch

OBERNDORF BEI SCHWEINFURT – Der TV Schweinfurt-Oberndorf (TVO) unterlag am Samstag auswärts dem TV Käfertal mit 2:5.

Trotz einer engagierten Leistung und sehenswerter Ballwechsel fehlte dem TVO letztendlich die Konstanz und Durchschlagskraft, um gegen die heimstarken Käfertaler zu punkten.

Nach einem nervösen Start und einer Aufholjagd zum 11:7 im ersten Satz, zeigte sich ein ähnliches Bild im zweiten Satz, den Käfertal knapp mit 11:9 für sich entschied. Der dritte Satz bot hochklassigen Faustball, endete aber ebenfalls mit 11:7 für die Gastgeber.

Der TVO kämpfte sich nach der Satzpause zum 2:2-Ausgleich (11:9) zurück, doch Käfertal stellte sich in der Folge besser auf das Angriffsspiel der Oberndorfer ein. Die Sätze fünf (11:8) und sechs (11:4), in dem Oli Bauer verletzungsbedingt ausschied und eine Umstellung erforderte, gingen klar an Käfertal. Auch im siebten Satz reichte die Moral des TVO nicht mehr für ein Comeback, Käfertal gewann mit 11:9.

Durch diese Niederlage verbleibt der TVO im unteren Tabellendrittel, während Käfertal seine Position in der Spitzengruppe festigt.

Der Fokus richtet sich nun auf das kommende Heimspiel am Samstag, 24. Mai, um 16:00 Uhr, in Schweinfurt gegen den TSV Calw. Um den Anschluss an die ersten vier Tabellenplätze nicht zu verlieren, ist ein Sieg für den TVO entscheidend.