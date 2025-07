TV Oberndorf dreht Auswärtsspiel in Calw – TVO für DM qualifiziert

CALW – Mit einem bemerkenswerten Comeback hat sich der TV Oberndorf am Sonntag in der 1. Bundesliga Süd gegen den TSV Calw durchgesetzt. Nach einem 0:2-Satzrückstand gewann die Mannschaft aus SCHWEINFURT das entscheidende Rückspiel um den Playoff-Einzug mit 5:3 – und sicherte sich damit das Ticket für das Viertelfinale.

Zunächst lief bei den Gästen wenig zusammen. Calw dominierte die Anfangsphase, spielte druckvoll im Angriff und nutzte die Schwächen im Schweinfurter Spielaufbau konsequent aus. Die Sätze gingen mit 7:11 und 4:11 klar an die Gastgeber. Weder die Abwehrreihe um Janne Habenstein, Robin Treuheit und Spielertrainer Fabian Sagstetter noch das Angriffsdoppel Maximilian Lutz und der angeschlagene Oliver Bauer fanden zu ihrer gewohnten Form.

Doch der TVO bewies Moral. Im dritten Satz entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, das Oberndorf mit 12:10 für sich entschied. Der Satzgewinn wirkte wie ein Befreiungsschlag: Mutiger im Angriff und sicherer in der Defensive gelang mit 11:6 der Ausgleich zum 2:2.

Im fünften Satz dann ein Rückschlag: Oliver Bauer musste erneut verletzungsbedingt vom Feld. Johann Habenstein kam neu in die Abwehr, Sagstetter übernahm den Angriff. Trotz Umstellungen kämpfte Oberndorf leidenschaftlich, unterlag jedoch knapp mit 9:11.

Davon ließ sich das Team jedoch nicht beirren. Mit einem stabilen Defensivverbund holten sich die Schweinfurter den sechsten Satz mit 11:8 zurück. Die Spannung gipfelte in den letzten beiden Sätzen: Im siebten Durchgang blieb die Partie lange ausgeglichen, doch der TVO behielt die Nerven und gewann mit 11:9.

Der achte Satz begann furios: Oberndorf zog auf 10:4 davon. Doch Eigenfehler ließen Calw noch einmal auf 10:9 herankommen. Erst eine starke Angabe von Sagstetter entschied den Satz und damit das Match mit 11:9.

Durch diesen Erfolg steht der TVO nun im Playoff-Viertelfinale, das in zwei Wochen auf neutralem Boden beim TSV Rendel ausgetragen wird. Gegner ist der LEICHLINGER TV – ein alter Bekannter aus der Hallen-DM. Das Ziel ist klar: Der TV Oberndorf will sich erneut für das Final 4 in DRESDEN qualifizieren und dort um den Titel mitspielen.