TV Oberndorf erzittert sich Halbfinal-Ticket – Entscheidungssatz bringt die Erlösung

TV Oberndorf zieht nach packendem Faustball-Krimi ins DM-Halbfinale ein

Was für ein nervenaufreibendes Viertelfinale in Brettorf! Der TV Oberndorf hat sich trotz einer 1:5-Niederlage im Rückspiel gegen den TV Brettorf in die Endrunde der Deutschen Meisterschaft gekämpft. Dank des 5:0-Hinspielsiegs rettete sich Oberndorf in den entscheidenden siebten Satz – und zeigte dort die nötige Nervenstärke. Mit 11:6 gewann das Team das Entscheidungsspiel und löste damit das Ticket für das Halbfinale.

Bereits im Vorfeld war klar, dass Brettorf nach der deutlichen Hinspielniederlage alles daransetzen würde, das Blatt noch zu wenden. Angetrieben von einer lautstarken Heimkulisse spielte die Mannschaft von Beginn an hochkonzentriert und brachte den TV Oberndorf mit einer kämpferischen Leistung in arge Bedrängnis.

Ein Spiel mit zwei Gesichtern

Dabei sah zunächst alles nach einem souveränen Weiterkommen für den TVO aus. Im ersten Satz behielt das Team mit 11:7 die Oberhand und schien den Weg ins Halbfinale einzuleiten. Doch Brettorf ließ sich nicht beeindrucken: Mit einem knappen 12:10-Erfolg im zweiten Satz kämpfte sich die Heimmannschaft zurück und gewann zusehends an Selbstvertrauen.

Von da an wurde es ein harter Kampf. Brettorf erhöhte den Druck, während Oberndorf zunehmend ins Wanken geriet. 13:15 im dritten Satz, 11:8 im vierten, dann 11:6 und 11:4 – plötzlich stand es 5:1 für Brettorf, und das Viertelfinale war komplett ausgeglichen.

Der komfortable Vorsprung aus dem Hinspiel war dahin, der TVO stand mit dem Rücken zur Wand. Doch genau in diesem Moment bewies die Mannschaft ihre mentale Stärke.

Entscheidungssatz wird zur Nervenprobe

Der siebte Satz musste die Entscheidung bringen. Brettorf legte stark los und führte zwischenzeitlich mit 6:3. Doch Oberndorf blieb ruhig, kämpfte sich Punkt für Punkt heran und ließ Brettorf kaum noch Luft zum Atmen. Mit einem fulminanten Schlussspurt gewann der TVO die letzten acht Punkte des Spiels und sicherte sich mit 11:6 den Einzug ins Halbfinale.

Die Erleichterung war riesig. „Wir haben uns nicht unterkriegen lassen, die Stimmung hochgehalten und immer daran geglaubt, dass wir das DM-Ticket lösen. Der letzte Satz war wie ein Reset – da haben wir noch einmal alles reingeworfen,“ erklärten Janne Habenstein und Robin Treuheit nach der Partie.

Nun richtet sich der Blick nach vorne: In zwei Wochen steht die Endrunde der Deutschen Meisterschaft in Mannheim an – mit dem TV Oberndorf als einem der vier besten Teams Deutschlands.