TV Oberndorf mit starkem Heimauftritt und kämpferischer Leistung gegen den Titelaspiranten

SCHWEINFURT–OBERNDORF – Ein intensives Faustball-Wochenende liegt hinter dem TV Oberndorf, mit einem klaren Heimsieg der Männer und einem dramatischen Auswärtsspiel gegen den Serienmeister.

Männer mit starkem 5:1-Heimsieg gegen TV Segnitz:

Die Männer des TV Oberndorf zeigten sich am Samstag vor heimischem Publikum in bestechender Form und setzten mit einem klaren 5:1-Erfolg gegen den TV Segnitz ein Ausrufezeichen. Nach leichten Startschwierigkeiten im ersten Satz (14:12) dominierten die Gastgeber die folgenden Sätze mit 11:6 und 11:3. Die Angreifer Oli Bauer und Maxi Lutz sowie die Abwehr um Fabian Sagstetter, Robin Treuheit und Janne Habenstein konnten den Schwung aus der Hallensaison mitnehmen. Nach einer kurzen Schwächephase im vierten Satz (9:11 für Segnitz) fand der TVO schnell wieder in die Spur und gewann den umkämpften fünften Satz mit 15:13. Im abschließenden sechsten Satz machten sie mit einem deutlichen 11:4 den verdienten 5:1-Sieg perfekt.

Drama beim Auswärtskrimi gegen TSV Pfungstadt (4:5):

Tags darauf stand für den geschwächten Kader des TVO (ohne Oli Bauer, Cedric Sauter und Robin Göttert) mit dem TSV Pfungstadt eine schwere Auswärtsaufgabe bevor. Die Partie begann schlecht, die ersten vier Sätze gingen an den Favoriten (5:11, 4:11, 7:11, 5:11). Doch mit beeindruckender Moral startete der TVO eine furiose Aufholjagd. Mit Fabian Sagstetter im Hauptangriff und Johann und Janne Habenstein sowie Robin Treuheit in der Abwehr gewann man die folgenden Sätze mit 11:4, 11:7, 11:9 und 11:7 zum 4:4-Ausgleich. Im entscheidenden neunten Satz zeigte der TSV Pfungstadt jedoch seine Klasse und sicherte sich mit einem 11:5 den knappen 5:4-Sieg.

Trotz der Niederlage präsentierte sich der TV Oberndorf ballsicher und spielfreudig. Der Heimsieg gegen Segnitz bestätigte die gute Frühform, und die Aufholjagd gegen Pfungstadt unterstrich das Potenzial der Mannschaft. Nächste Woche steht auswärts das wegweisende Spiel gegen den TV Käfertal an.

Kader Männer: Oliver Bauer, Robin Treuheit, Fabian Sagstetter, Maximilian Lutz, Janne Habenstein, Johann Habenstein, Cedric Sauter

Frauen mit zwei knappen Niederlagen gegen DM-Aspiranten:

Die Frauen des TV Oberndorf hatten bei ihrem ersten Heimspieltag in Schweinfurt eine schwierige Aufgabe gegen die Topteams TSV Pfungstadt und TSV Calw. Trotz zwei 0:3-Niederlagen zeigte sich das Team zufrieden mit seiner Leistung.

Gegen den TSV Pfungstadt lieferte der TVO eine konzentrierte Leistung ab, musste sich aber aufgrund kleiner Fehler mit 9:11, 8:11 und 7:11 geschlagen geben. Gegen den TSV Calw entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in dem die Faustballerinnen mit gelungenen Aktionen auf allen Positionen kämpften, sich aber dennoch knapp mit 9:11, 9:11 und 7:11 geschlagen geben mussten.

Auch wenn es diesmal keine Punkte gab, blickt das Frauenteam zuversichtlich auf den kommenden Doppelheimspieltag.

Kader Frauen: Rose Göppner, Helene Göppner, Annabell Klopf, Rosali Simon, Ursina Sagstetter, Sandra Schmitt, Amelie Sagstetter und Annalena Schmid