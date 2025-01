TV Oberndorf sichert sich Viertelfinaleinzug mit überzeugendem 5:2-Heimsieg gegen TSV Lola

SCHWEINFURT – Der TV Oberndorf hat im Playoff-Achtelfinal-Rückspiel der 1. Bundesliga Faustball den TSV Lola mit 5:2 besiegt und sich damit den Einzug ins Viertelfinale gesichert. Vor heimischer Kulisse in Schweinfurt zeigten die Gastgeber nach anfänglichen Schwierigkeiten eine beeindruckende Leistung und überzeugten mit mannschaftlicher Geschlossenheit sowie taktischer Stärke.

Das Spiel begann mit einem ausgeglichenen ersten Satz, den der TSV Lola knapp mit 11:9 für sich entschied. Die Gäste präsentierten sich stark verbessert im Vergleich zum Hinspiel und überraschten den TV Oberndorf mit konsequenter Defensivarbeit. Doch angefeuert von den lautstarken Fans ließ sich der TVO nicht aus dem Konzept bringen. Im zweiten Satz dominierte die Heimmannschaft dank präziser Angriffsschläge von Oliver Bauer und einer stabilen Abwehrleistung um Kapitän Fabian Sagstetter. Der Satz ging deutlich mit 11:5 an Oberndorf.

Im dritten Satz konnte Lola nach einem offenen Schlagabtausch knapp mit 12:10 triumphieren, auch begünstigt durch eine kurzzeitige Verletzung von Maximilian Lutz. Doch nach seiner Rückkehr ins Team lief der Motor des TV Oberndorf wieder auf Hochtouren. Der vierte Satz war ein Wendepunkt: Mit taktischer Überlegenheit und fehlerfreiem Spiel holte der TVO ein klares 11:5. Im fünften Satz setzte Oberndorf mit einem überwältigenden 11:1 ein deutliches Zeichen und ließ den Gästen keine Chance mehr.

Trotz eines kurzen Aufbäumens von Lola im sechsten Satz (11:8 für Oberndorf) behielt der TVO auch im siebten Satz die Kontrolle. Mit einem weiteren 11:8 sicherte sich die Mannschaft den 5:2-Erfolg und damit das Ticket für das Viertelfinale gegen den TV Brettorf. Dort wird eine konzentrierte Leistung von Beginn an nötig sein, um den Zweitplatzierten aus dem Norden herauszufordern. Die Partie findet am 1. Februar 2025 statt.

Während die Männer des TV Oberndorf in Schweinfurt siegten, kehrten die Frauen des Vereins mit zwei wichtigen Siegen vom Spieltag in Rot an der Rot zurück. Trotz des Ausfalls von Hauptangreiferin Annalena Schmid zeigte das Team eine geschlossene Leistung. Amelie Sagstetter übernahm die Hauptangriffe, während Hinrike Seitz im Zweitschlag überzeugte. Mit diesen Erfolgen verteidigten die Frauen ihren dritten Platz in der 2. Bundesliga Süd.