TV Oberndorf unterliegt auswärts in Vaihingen – Verletzungspech und Rotation prägen die Partie

SCHWEINFURT – Eine klare 1:5-Niederlage musste der TV Oberndorf am Samstag beim TV Vaihingen/Enz in der 1. Faustball-Bundesliga Süd hinnehmen – trotz starker Anfangsphase und großem Einsatz. Eine Verletzung von Stammspieler Oliver Bauer leitete schließlich die Wende zugunsten der Gastgeber ein.

Der Auftakt verlief aus Sicht des TVO vielversprechend. Mit einer konzentrierten und druckvollen Leistung gewann das Schweinfurter Team den ersten Satz mit 11:8. Maximilian Lutz und Oliver Bauer glänzten im Angriff, während die Abwehrreihe mit Janne Habenstein, Robin Treuheit und Routinier Fabian Sagstetter stabil stand.

Doch der TV Vaihingen/Enz steigerte sich in der Folge deutlich. Mit besserer Abstimmung in der Defensive und wachsendem Druck zwang das Heimteam die Gäste zu Fehlern. Die Sätze zwei und drei gingen mit 11:8 und 11:7 an Vaihingen.

Im vierten Satz der Schockmoment für Oberndorf: Oliver Bauer musste verletzungsbedingt das Spielfeld verlassen und wurde durch Robin Göttert ersetzt. Der Satz ging mit 11:2 deutlich an die Gastgeber.

Trotz dieses Rückschlags kämpfte der TVO weiter. Göttert fand besser ins Spiel, Johann Habenstein kam neu in die Abwehr. Der fünfte Satz verlief ausgeglichener, doch erneut hatte Vaihingen mit 11:9 das bessere Ende. Im letzten Durchgang fehlten Kraft und Konzentration – Vaihingen nutzte die Schwächen der Gäste und sicherte sich mit 11:5 Satz sechs sowie den Gesamtsieg.

Ein weiterer Abwehrwechsel diente der Vorbereitung auf das kommende Spiel gegen Calw, brachte aber keine Wende mehr.