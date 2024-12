TV Oberndorf vs. NLV Vaihingen

SCHWEINFURT – Am Sonntag empfing der TV Oberndorf den NLV Vaihingen zum Heimspiel und hatte dabei einen unerwartet hartnäckigen Gegner vor sich. Nach dem souveränen Auswärtssieg am Vortag wirkten die Schweinfurter zunächst unkonzentriert und ermöglichten den Gästen einen guten Start. Vaihingen entschied den ersten Satz knapp mit 13:11 für sich, profitierte dabei von Eigenfehlern des TVO und zeigte eine starke Leistung.

Doch Oberndorf reagierte prompt: Mit einem deutlichen 11:5 im zweiten Satz setzte das Team ein klares Zeichen und glich aus. Der dritte Durchgang verlief jedoch wieder zugunsten der Gäste, die mit 11:7 die Schwächen der Gastgeber konsequent ausnutzten.

In den folgenden Sätzen bewies der TVO jedoch Nervenstärke und zeigte sich taktisch variabel. Wechsel in der Abwehr und im Angriff, insbesondere die Einwechslung von Oliver Bauer, brachten frischen Wind ins Spiel. Oberndorf entschied die umkämpften Sätze vier und fünf jeweils mit 11:9 für sich und ging mit einer 3:2-Führung in die letzten beiden Sätze.

Mit der Führung im Rücken agierte das Team befreiter und sicherte sich den sechsten Satz souverän mit 11:6. Im siebten Satz wurde es noch einmal spannend, doch Oberndorf setzte sich schließlich mit 11:8 durch und feierte einen verdienten 5:2-Heimsieg.

„Dass wir uns heute gegen Vaihingen schwer tun werden, war fast schon abzusehen“, erklärte Kapitän Sagstetter nach dem Spiel. „Wir haben den sehr guten gestrigen Spieltag noch in den Knochen gespürt und waren zu Beginn des Spiels einfach nicht wach.“ Dennoch konnte der TVO mit diesem Sieg den dritten Tabellenplatz festigen. Mit etwas Schützenhilfe aus Calw könnte am letzten Spieltag gegen den TSV Karlsdorf sogar noch der Sprung auf Platz zwei gelingen.