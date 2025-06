TVO: Die Rückrunde beginnt

SCHWEINFURT–OBERNDORF – Am vergangenen Wochenende schob sich das Herrenteam des TVO in die Top Vier der Tabelle, obwohl Leistungsträger Maximilian Lutz verletzungsbedingt fehlte. Damit bleibt die Chance auf eine Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft weiterhin bestehen – der Weg dorthin ist zwar anspruchsvoll, aber nicht ausgeschlossen.

Am kommenden Samstag um 16 Uhr empfängt der TVO zu Hause den Serienmeister aus Pfungstadt. Im Hinspiel unterlagen die Schweinfurter nur knapp mit 4:5. Dennoch gelten die Hessen als Favoriten. Ob Maximilian Lutz einsatzfähig sein wird, entscheidet sich voraussichtlich erst kurz vor Anpfiff. Oliver Bauer zeigt sich kämpferisch: „Schön wäre es, wenn wir diesmal die Sensation schaffen würden und als Sieger vom Platz gehen. Dadurch würde sich unsere Ausgangssituation verbessern.“

Am Sonntag, den 22. Juni, tritt das Frauenteam des TV Schweinfurt-Oberndorf am zweiten Rückrundenspieltag der 1. Bundesliga Süd in Dennach an. Dort warten zwei anspruchsvolle Gegner: die heimstarke Mannschaft des TSV Dennach und der ASV Veitsbronn.

Während sich gegen Dennach, den amtierenden Hallenmeister der Saison 2024/25, nur geringe Chancen ausrechnen lassen – bereits im Hinspiel musste man sich deutlich mit 0:3 geschlagen geben – richtet sich der Fokus der Oberndorferinnen vor allem auf das Duell gegen den Tabellenletzten Veitsbronn. In der Hinrunde konnte der TVO das Spiel gegen ein ersatzgeschwächtes Veitsbronn klar mit 3:0 für sich entscheiden. Aktuell stehen die Aufsteigerinnen aus Schweinfurt-Oberndorf auf dem siebten Tabellenplatz, punktgleich mit dem SV Energie Görlitz.