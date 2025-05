TVO: Erster Heimspieltag in der 1. Bundesliga Süd – TVO-Frauen empfangen Pfungstadt und Calw

SCHWEINFURT–OBERNDORF – Am morgigen Sonntag, den 11. Mai, bestreiten die Faustballerinnen des TV Schweinfurt-Oberndorf ihren ersten Heimspieltag in der 1. Bundesliga Süd. Ab 11:00 Uhr empfängt das Team auf dem Sportplatz in Oberndorf den TSV Pfungstadt und den TSV Calw.

Nach einem soliden Start in die Saison mit einem 3:1-Sieg gegen den SV Energie Görlitz und einer knappen 0:3-Niederlage gegen den TV Käfertal belegen die Oberndorferinnen aktuell den 6. Tabellenplatz. Nun warten mit dem TSV Pfungstadt und dem TSV Calw zwei sehr erfahrene und erfolgreiche Gegner. Der TVO möchte vor heimischem Publikum mutig auftreten und die Favoriten so lange wie möglich fordern, um nach dem Sieg gegen Görlitz zu zeigen, dass man auch gegen die Topteams der Liga bestehen kann – idealerweise mit Unterstützung der Zuschauer.

Bundesligastart für die Männer:

Auch für die Männer des TV Schweinfurt-Oberndorf beginnt am Wochenende die Bundesligasaison. Am morgigen Samstag um 16:00 Uhr empfangen sie zu Hause den Lokalrivalen aus Segnitz. Nach jeweils einem Sieg im direkten Vergleich im letzten Jahr will das komplett antretende TVO-Team den Gegner nicht unterschätzen und mit einem Sieg in die Saison starten. Am Sonntag reist das Team zum TSV Pfungstadt, dem Serienmeister und auch in dieser Saison Favoriten auf den ersten Platz in der Südstaffel.