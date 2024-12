TVO Frauen gegen Stammheim und Calw II

SCHWEINFURT–OBERNDORF – Mit einer ausgeglichenen Bilanz von 2:2 Punkten kehrten die Frauen des TV Oberndorf vom Auswärtsspieltag in Stammheim zurück. Trotz einer Niederlage gegen den Gastgeber verteidigte das Team die Tabellenführung der 2. Bundesliga Süd mit 10:2 Punkten.

Im ersten Spiel gegen den TV Stammheim mussten die Oberndorferinnen ihre erste Saisonniederlage hinnehmen. Sie fanden nur schwer ins Spiel und verloren die ersten beiden Sätze klar mit 7:11 und 3:11. Auch im dritten Satz konnten sie nicht zurückschlagen und unterlagen mit 6:11.

Besser lief es im zweiten Spiel gegen den TSV Calw 2. Der TV Oberndorf zeigte eine souveräne Leistung und entschied den ersten Satz deutlich mit 11:4 für sich. Der zweite Satz gestaltete sich enger, doch die Oberndorferinnen setzten sich mit 11:9 durch. Im dritten Satz dominierten sie erneut und sicherten sich mit einem klaren 11:5 den verdienten Sieg.

Am kommenden Sonntag, den 8. Dezember, steht das nächste Heimspiel in der Georg-Wichtermann-Halle an. Dort will der TV Oberndorf gegen den SV Energie Görlitz und den TV Herrnwalthann weitere Punkte einfahren und die Tabellenführung festigen.

Aufgebot des TV Oberndorf: Amelie Sagstetter, Ursina Sagstetter, Sandra Schmitt, Annalena Schmid, Annabell Klopf, Hinrike Seitz, Rosali Simon.