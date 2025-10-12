U11 Juniorinnen des FC Schweinfurt 05 unterliegen in Gaustadt
GAUSTADT – Einen gebrauchten Tag erwischten die U11-Mädchen des FC Schweinfurt 05 beim Auswärtsspiel gegen den aktuellen Tabellenersten der Liga, die DJK Teutonia Gaustadt, und verloren mit 1:8. Die Partie begann mit einer Schrecksekunde, da sich Torhüterin Anne beim Aufwärmen an der Hand verletzte, was eine kurzfristige Umstellung und das Verwerfen des Matchplans zur Folge hatte. Gaustadt nutzte die anfängliche Verunsicherung konsequent aus und führte bereits zur Halbzeit mit 5:0.
In der zweiten Hälfte stabilisierte sich das Team der Schweinfurterinnen, zeigte Einsatzwillen und kämpfte tapfer weiter. Dennoch baute Gaustadt die Führung auf 8:0 aus (35., 39., 43. Minute). In der 48. Minute gelang Anne B. mit einem schönen Treffer der verdiente Ehrentreffer zum 8:1-Endstand.
Obwohl das Ergebnis deutlich ausfiel, war die Partie eine wichtige Lernerfahrung für die jungen Mädels aus der Kugellagerstadt. Die spontane Umstellung und die fehlende Torhüterin führten zu Abstimmungsproblemen, die vom Tabellenführer eiskalt bestraft wurden. Positiv war, dass die Mannschaft trotz des Rückstands nie aufgab und bis zum Schluss kämpfte.
