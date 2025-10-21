U13 Juniorinnen des FC Schweinfurt 05 erkämpfen 4:0 Sieg gegen FC Elfershausen
SCHWEINFURT – Die U13 Juniorinnen der Schweinfurter Akademie konnten im Sachs Stadion einen sicheren 4:0-Pflichtsieg gegen die aufopferungsvoll kämpfenden Mädels des FC Elfershausen (die mit einer U11 antraten) einfahren. Das Team von Elfershausen, das spielerisch einen enormen Weg aufweist, präsentierte sich deutlich stärker als noch beim 9:0 im Testspiel der Vorwoche.
Trotz eines großen Kaders auf Schweinfurter Seite, der 5 Auswechselspielerinnen beim 7 gegen 7 zuließ, wurde das Spiel sicher und konzentriert nach Hause gebracht. Bereits nach dem Anpfiff brachte Emma Zähler ihre Farben mit einem Treffer aus spitzem Winkel mit 1:0 in Führung. In der 24. Minute erhöhte Lena Wilhelmi mit einem unhaltbaren Distanzschuss über das halbe Feld auf 2:0.
Kurz nach der Halbzeit erhöhte Emma Zähler erneut auf 3:0. Die Entscheidung fiel in der 50. Minute durch Madita Winkler, die mit einem Schuss durch die Beine der Torhüterin das 4:0 erzielte.
Für die jungen Schweinfurterinnen steht nun am kommenden Wochenende eine spannende Aufgabe bevor: Sie treffen am 26. Oktober um 10:00 Uhr im Sachs Stadion auf den SV Veitshöchheim, eine Mannschaft, die um die Meisterschaft in der Liga mitspielt.
