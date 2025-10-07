U13 Juniorinnen mit ersten Heimsieg gegen Karlstadt
SCHWEINFURT – Die U13-Juniorinnen des 1. FC Schweinfurt 05 feierten in ihrem ersten tatsächlichen Saisonspiel auf dem Kunstrasen des Sachs Stadions eine erfolgreiche Heimspielpremiere und gewannen verdient mit 3:0 (0:0) gegen die Kickerinnen aus Karlstadt. Nach einer torlosen ersten Hälfte und anfänglichen Schwierigkeiten bei der Chancenverwertung belohnten sich die jungen Schnüdel in der zweiten Halbzeit für ihre dominante und geschlossene Mannschaftsleistung.
Die Vorfreude auf die Partie war besonders groß, da der Gegner am ersten Spieltag, der FSV Zellingen, nicht angetreten war. Für viele Spielerinnen, die erst zu Saisonbeginn zur Schnüdel Akademie gewechselt waren, war es das erste Spiel im Heimdress.
Die Marschroute, mit einer kompakten und geschlossenen Leistung zu starten und den Gegner von Beginn an zu dominieren, wurde um 11:00 Uhr auf dem Kunstrasenplatz gut umgesetzt. Trotz körperlich robusterer und größerer Karlstadterinnen zogen die Schweinfurterinnen das Spiel an sich und erarbeiteten sich in der ersten Halbzeit viele Torchancen. Wie bereits im Spiel zuvor war jedoch die Chancenverwertung das größte Problem, sodass es mit einem torlosen Remis in die Halbzeitpause ging.
In der zweiten Hälfte spielten die Juniorinnen mutig weiter, und die Mechanismen im Team griffen besser. Die Druckphasen wurden immer intensiver. Cathalea Herz setzte mit Distanzschüssen Akzente, scheiterte aber zweimal an Pfosten und Latte.
Mitte der zweiten Hälfte fiel der erlösende Führungstreffer: Die junge Marie Schlereth schob die Kugel im gegnerischen Strafraum zum verdienten 1:0 in die Maschen.
Der nun immer größer werdende Druck führte kurz darauf zum zweiten Treffer. Annika Heitzenröther überwand die gegnerische Torhüterin mit einem Schuss von der Strafraumkante zum 2:0.
Die Entscheidung zum 3:0 steuerte schließlich Cathalea Herz bei, die sich mit ihrem zweiten Saisontreffer für ihr Engagement an diesem Tag belohnte.
Das Team profitierte von der guten Leistungsdichte des Kaders. Alle 14 Mädels hatten einen enormen Anteil an dem errungenen Sieg.
