U13 Juniorinnen mit Sieg gegen Veitshöchheim
VEITSHÖCHHEIM – Die U13-Juniorinnen des 1. FC Schweinfurt 05 haben kurzfristig das Heimrecht getauscht und sind am Sonntag zum Tabellenführer nach Veitshöchheim gereist. In einem spannenden Duell auf Kompaktfeld (9 gegen 9) setzten sich die Schweinfurterinnen dank einer starken Defensivleistung und des Jokertors von Emma Zähler knapp mit 1:0 durch.
Veitshöchheim, bekannt für seine erfolgreiche Jugendarbeit im Mädchenfußball, hatte in der bisherigen Runde drei deutliche Siege und ein Unentschieden erzielt. Die Schweinfurterinnen, die vor der Partie erst einen Gegentreffer in der Liga hinnehmen mussten, gingen die Partie mit dem Ziel an, die „Null stehen zu lassen“.
Trotz der hohen Anspannung kamen die Mädels aus der Kugellagerstadt sehr gut in die Partie, ließen den Ball gut laufen und erspielten sich die besseren Spielanteile. Der Siegtreffer fiel durch Emma Zähler, die als Joker eingewechselt wurde und nur kurz darauf zum 1:0 einschob.
Zwar gab es weitere Chancen für Schweinfurt, unter anderem durch Anne Morley in der zweiten Halbzeit, doch am Ende freuten sich die Mädels über die drei Punkte gegen die stark spielenden Gastgeberinnen. Durch den knappen Sieg schob sich Schweinfurt auf den zweiten Tabellenplatz und hat bei einer Partie weniger nun ebenfalls 10 Punkte wie Veitshöchheim.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!