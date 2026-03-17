U15-Bayernliga: Schweinfurter Nachwuchs unterliegt Tabellenführer Coburg
COBURG – Die U15 des FC Schweinfurt 05 musste sich am vergangenen Samstagnachmittag beim FC Coburg mit 2:0 geschlagen geben. Trotz einer engagierten und kämpferischen Leistung der jungen Schnüdel setzten sich die gastgebenden Vestekicker in einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie durch.
Auf dem Kunstrasenplatz des FC Coburg entwickelte sich von Beginn an ein intensives Topspiel, in dem beide Mannschaften versuchten, spielerische Lösungen zu finden. Die Schweinfurter hielten diszipliniert gegen den Spitzenreiter dagegen, gerieten jedoch kurz vor dem Pausenpfiff durch einen eiskalt vorgetragenen Konter der Gastgeber mit 1:0 in Rückstand.
Der Spielverlauf in der Zusammenfassung:
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Erste Halbzeit: Ein offener Schlagabtausch, bei dem Coburg kurz vor dem Wechsel eine Umschaltphase zur Führung nutzte.
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Zweite Halbzeit: Rund zehn Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Coburg nach einer unübersichtlichen Situation infolge eines Eckballs auf 2:0.
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Schlussphase: Schweinfurt blieb bemüht und zeigte eine ordentliche spielerische Anlage, konnte sich jedoch gegen die konsequente Coburger Defensive kaum klare Torchancen erarbeiten.
Am Ende bejubelte der FC Coburg einen verdienten Heimsieg, während der FC Schweinfurt 05 trotz der Niederlage auf eine ordentliche Leistung gegen den Tabellenführer zurückblicken kann. Die Konzentration gilt nun den kommenden Aufgaben in der Bayernliga, um wieder punkten zu können.
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