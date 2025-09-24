U15 des FC Schweinfurt 05 erkämpft sich Auswärts-Dreier
SCHWEINFURT/ERLANGEN – Die U15 des FC Schweinfurt 05 hat am Freitagabend einen verdienten, wenn auch knappen 1:0-Auswärtssieg beim ATSV Erlangen gefeiert. Das Spiel fand auf einem schwer bespielbaren Nebenplatz statt, dennoch dominierten die Schweinfurter die Partie von Beginn an und ließen dem Gegner kaum eine Chance.
Von Anfang an übernahm der FC Schweinfurt 05 die Kontrolle über das Spielgeschehen und setzte die Gastgeber früh unter Druck. Trotz der schwierigen Platzverhältnisse erspielte sich die Mannschaft immer wieder gefährliche Torchancen. Die Erlanger verteidigten mit hohem Einsatz, konnten jedoch kaum eigene Offensivaktionen initiieren.
Die Entscheidung fiel in der 62. Minute, als Marcel Steinsdörfer die Überlegenheit der Gäste mit dem längst überfälligen Führungstreffer belohnte. Auch nach dem Tor blieb Schweinfurt die dominierende Mannschaft und vergab weitere gute Kontermöglichkeiten. Angesichts der Spielanteile und Chancen hätte das Ergebnis deutlich höher ausfallen müssen. Der ATSV Erlangen zeigte einen kämpferischen Auftritt, blieb aber in der Offensive chancenlos.
