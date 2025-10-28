U15 des FC Schweinfurt 05 lässt die Punkte in Raigering
RAIGERING/SCHWEINFURT – Die U17-Mannschaft des FC Schweinfurt 05 („FC05 Schweinfurt 05“) musste am vergangenen Spieltag eine 0:1-Auswärtsniederlage gegen den SV Raigering hinnehmen. Die Heimelf feierte einen hart erkämpften, aber verdienten Sieg, da sie in Sachen Einsatz, Wille und Leidenschaft die bessere Einstellung zeigte.
Die Partie fand insgesamt auf einem durchschnittlichen Niveau statt. Über weite Strecken neutralisierten sich beide Teams, und Torchancen waren Mangelware, da beide Abwehrreihen stabil standen. Erst in der zweiten Halbzeit wurde die Begegnung etwas dynamischer, wobei der SV Raigering mutiger agierte und entschlossener den Weg zum Tor suchte.
Der umjubelte Siegtreffer für die Hausherren fiel zehn Minuten vor dem Abpfiff: Nach einem stark parierten Fernschuss des Gästetorwarts reagierte die Nummer 15 des SV Raigering am schnellsten und staubte zum 1:0 ab.
In der Schlussphase verteidigte der SV Raigering mit viel Herzblut den knappen Vorsprung. Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung, mehr Emotion und Wille ging der Sieg verdient an die Gastgeber. Für die Schweinfurter heißt es nun, den Mund abzuwischen und sich auf das nächste Spiel am kommenden Sonntag gegen Bayern Hof zu konzentrieren.
