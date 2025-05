U15 mit Niederlage im Spitzenspiel gegen die SpVgg Bayreuth

SCHWEINFURT – Im Spitzenspiel der Bayernliga unterlag der FC Schweinfurt 05 am Wochenende vor heimischer Kulisse dem Tabellenzweiten SpVgg Bayreuth mit 1:3.

Die Zuschauer sahen ein intensives und temporeiches Spiel auf hohem Niveau. Bayreuth setzte in der Anfangsphase die ersten Akzente und scheiterte zunächst am stark parierenden Schweinfurter Torhüter und der auf der Linie klärenden Abwehr. In der 34. Minute nutzten die Gäste jedoch einen Ballverlust der Schweinfurter eiskalt zur 1:0-Führung.

Nach der Halbzeit kam Schweinfurt engagiert zurück und Malik Marangoz erzielte in der 49. Minute den verdienten 1:1-Ausgleich. Die Freude währte jedoch nicht lange, denn Bayreuth nutzte in der 56. und 66. Minute zwei Standardsituationen (Freistoß und Eckball) zur erneuten Führung und zum 3:1-Endstand. Trotz weiterer Bemühungen gelang es den Schweinfurtern nicht mehr, den Anschluss zu erzielen.

Für die U15 des FC Schweinfurt 05 steht bereits am Mittwoch um 18:30 Uhr das Nachholspiel beim TSV Großbardorf an. Dort will das Team an die gute Leistung im Spielverlauf anknüpfen und vor allem die Defensivschwächen bei Standardsituationen abstellen.