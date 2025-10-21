U15-Schnüdel-Jungs gewinnen gegen die Vestekicker
SCHWEINFURT – Die U15 des FC Schweinfurt 05 hat in einem umkämpften Duell der Bayernliga den FC Coburg am Samstagvormittag knapp, aber verdient mit 1:0 (1:0) besiegt. Mit diesem Heimsieg auf Platz 9 des Sachs-Stadions festigen die „Schnüdel“ ihre Position im oberen Tabellendrittel.
Der entscheidende Treffer der intensiven Partie fiel in der 26. Minute: Nach einem schnellen Angriff über die rechte Seite schloss Jonah Dittmann präzise ab und erzielte das 1:0.
Die Schweinfurter präsentierten sich über weite Strecken als das aktivere Team und erspielten sich weitere klare Torchancen, scheiterten jedoch am gut aufgelegten Coburger Torwart sowie an der eigenen Chancenverwertung. Der FC Coburg zeigte sich kämpferisch, fand aber gegen die kompakte und stabile Defensive der Gastgeber kaum Mittel, um gefährlich vor das Tor zu kommen.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!