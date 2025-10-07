U16 FC Schweinfurt 05 – Sieg gegen Großbardorf
SCHWEINFURT – Die jungen Schnüdel des 1. FC Schweinfurt 05 haben in einem turbulenten Spiel mit spätem Tore-Feuerwerk einen 4:3 (1:2)-Heimsieg gegen den Nachwuchs des TSV Großbardorf gefeiert. Die Partie musste aufgrund der starken Regenfälle der letzten Tage von Großbardorf nach Schweinfurt verlegt werden. Obwohl die Schweinfurter über weite Strecken das Spielgeschehen dominierten, machten eigene Fehler in der Defensive die Partie lange Zeit spannend und ausgeglichen. Erst kurz vor Ende der regulären Spielzeit gelang der entscheidende Treffer zum umkämpften Heimsieg.
Spielverlauf
Die Gastgeber versuchten von Beginn an, ihr Spiel aufzuziehen, mussten jedoch früh den ersten Rückschlag hinnehmen: Nach einem eigenen Fehler im Spielaufbau fiel bereits nach etwa 15 Minuten das 0:1.
Die Schnüdel rappelten sich kurz darauf auf und glichen zum 1:1 aus. Doch die Freude währte nicht lange, denn durch einen weiteren Fehler im Aufbau ging Großbardorf erneut in Führung (1:2). In der Folge übernahm Schweinfurt zwar klar die Kontrolle und war die spielbestimmende Mannschaft, konnte aber keine weiteren Chancen verwerten.
Späte Entscheidung in der Nachspielzeit
In der Mitte der zweiten Halbzeit fiel nach einer Ecke endlich der überfällige Ausgleich zum 2:2. Trotz weiterer guter Chancen für Schweinfurt blieb es lange ausgeglichen.
Die Schlussphase wurde dramatisch:
- In der Nachspielzeit brachte der Kapitän der Schnüdel seine Mannschaft per direkt verwandeltem Freistoß in Führung (3:2).
- Die Freude währte nur kurz, denn postwendend stocherte Großbardorf den Ball nach einem weiteren Freistoß zum erneuten Ausgleich ins Tor (3:3).
- Unmittelbar vor Ende der regulären Spielzeit warfen die Schweinfurter noch einmal alles nach vorne und erzielten den vielumjubelten Siegtreffer zum 4:3.
Nach kurzem Zittern in den Schlussminuten wurde das Spiel mit diesem Ergebnis abgepfiffen.
Nächste Woche steht für die Schweinfurter ein spannendes Derby an, wenn sie die Würzburger Kickers zuhause empfangen.
