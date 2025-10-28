U16-Spieler des FC Schweinfurt 05 siegen gegen DJK Don Bosco Bamberg (Förderliga)
BAMBERG – Die „Schnüdel“ des FC Schweinfurt 05 mussten am vergangenen Spieltag eine unglückliche 3:4-Auswärtsniederlage hinnehmen, wobei Bamberg die Partie in der letzten Aktion durch einen direkten Freistoß für sich entscheiden konnte. Trotz einer zwischenzeitlichen 3:1-Führung gaben die Schweinfurter das Spiel aus der Hand.
Die Schweinfurter starteten stark und gingen in der Mitte der ersten Halbzeit folgerichtig mit 1:0 in Führung. Sie blieben spielbestimmend und bauten aus einer stabilen Defensive heraus immer wieder druckvolle Angriffe auf. Kurz vor der Halbzeit fiel jedoch nach einem „unübersichtlichen Gewusel im Strafraum“ der Ausgleich zum 1:1.
Nach dem Seitenwechsel starteten die „Schnüdel“ erneut stark und belohnten sich in der Mitte der zweiten Halbzeit mit dem 2:1 und dem 3:1.
Mit zunehmender Spieldauer wurde die Partie aufgrund starker Windverhältnisse ausgeglichener. Bamberg kam besser ins Spiel und erzielte kurz nacheinander den 2:3-Anschlusstreffer nach einer Ecke und den 3:3-Ausgleich durch einen direkten Freistoß aus etwa 20 Metern, der dem Schweinfurter Torhüter unglücklich durch die Hände rutschte.
In der Schlussphase hätte das Spiel in beide Richtungen kippen können. Doch in der letzten Aktion entschied ein weiter direkter Freistoß von Bamberg die Partie zum 3:4-Endstand aus Sicht der Schweinfurter.
Nächste Woche ist für die gesamte Liga spielfrei aufgrund der beginnenden Herbstferien.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!