U17-2 Juniorinnen des FC Schweinfurt 05 gaben die richtige Antwort auf dem Platz

SCHWEINFURT/ZELLINGEN – Die U13 Juniorinnen der Schnüdel Akademie haben nach der ersten Saisonniederlage in der Vorwoche wieder drei Punkte eingefahren. Im Auswärtsspiel beim Tabellensiebten in Zellingen, der an diesem Spieltag nicht an die Leistungen der Vorwoche anknüpfen konnte, übernahmen die Schweinfurterinnen von Spielbeginn an das Zepter und gewannen die Partie souverän mit 5:0.
Die Tore fielen bereits früh: Nach knapp zehn Minuten erzielte Lilli Hartung das 1:0. Nur zwei Minuten später erhöhte Kapitänin Lea Sophie Leppich auf 2:0. Kurz vor der Pause, in der 36. Minute, traf Amelie Rest zum 3:0-Halbzeitstand für die in Grün spielenden Schweinfurterinnen.
In der zweiten Halbzeit spielten die Schweinfurterinnen mutig weiter nach vorne. Mila Albert und Emma Kempf trugen sich ebenfalls in die Torschützenliste ein und stellten den 5:0-Endstand her.
