U17-2 Juniorinnen FC Schweinfurt 1905 machen ein 4:0 klar
SCHWEINFURT – Die U17-2 Juniorinnen des FC Schweinfurt 05 („Schnüdel Mädels“) haben ihr Heimspiel gegen den Tabellenfünften Elsava Elsenfeld souverän mit 4:0 (1:0) gewonnen. Mit diesem Sieg konnten sich die Schweinfurterinnen im Meisterschaftsrennen an der Tabellenspitze festsetzen.
Die Schweinfurterinnen begannen konzentriert und gingen in der 28. Minute durch Luisa Rauch mit 1:0 in Führung. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeitpause.
Kurz nach dem Wiederanpfiff nutzten die Schnüdelgirls eine Unachtsamkeit der Gäste: Emma Kempf erhöhte in der 41. Minute auf 2:0. Im weiteren Verlauf wurden die Schweinfurterinnen dominanter. In der 73. Minute erzielte erneut Luisa Rauch ihren zweiten Treffer zum 3:0. Den Schlusspunkt setzte Lara Kühnlein in der 79. Minute zum 4:0 Endstand.
Durch die gesammelten drei Punkte hat sich Schweinfurt nun mit 15 Zählern (zwei Punkte Vorsprung vor Veitshöchheim, 13 Zähler) an die Tabellenspitze gesetzt. Am 5. November geht es für die Mädels gegen den Tabellendritten vom FV Karlstadt weiter.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!