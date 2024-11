Die Begegnung begann ausgeglichen, und im ersten Abschnitt hatten die Schnüdel auch die klareren Chancen, die jedoch leider nicht genutzt wurden. In der zweiten Hälfte wurden erneute Unzulänglichkeiten und einfache, unnötige Fehler bitter bestraft. Nach gut einer Stunde erzielten die Aschaffenburger die 1:0-Führung. Knapp zehn Minuten später erhöhten die Gäste vom Untermain zum Endstand von 2:0.

Die Partie hätte, wie so viele in jüngerer Vergangenheit, nicht verloren gehen dürfen. Nun heißt es, den Kopf hochzuhalten, weiter hart zu arbeiten und vor allem nicht den Mut in den kommenden Begegnungen zu verlieren.

In den noch vier ausstehenden Spielen der Vorrunde gegen den Club, Memmingen, Rosenheim und zuletzt Regensburg gilt es, enger zusammenzurücken, um wieder erfolgreich zu sein und Punkte einzufahren. Am kommenden Sonntag, den 10. November, sind die Schnüdel um 13:00 Uhr zu Gast beim Nachwuchs der Clubberer. Auf geht’s, Schnüdel – „kämpfen und siegen“!

Aufstellung:

Justin Hauck

Jayden Godfrey

Alessandro Lingor (77. Min. Felix Jörg)

Christoph Röll (65. Min. Vasile Negruta)

Semino Jordan

Finn Hourle (65. Min. Amin Karimi)

Colin Saul

Lenny Seufert

Ferdinand Schuler ©

Luis Mauer

Niklas Burger (73. Min. Noah Bischoff)

Bank:

Jan Morshäuser

Lukas Doda

Fynn Scheuring

Elias Delil

Tore: