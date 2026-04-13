U17 bleibt weiter an Tabellenführer Weiden dran
SCHWEINFURT – Mit einem souveränen 4:0-Heimsieg gegen den Tabellendreizehnten aus Mittelfranken haben die U17-Junioren des FC Schweinfurt 05 ihre Ambitionen in der Liga untermauert. Trotz einer kurzen Drangphase der Gäste behielten die „Schnüdel“ die Oberhand und festigten ihren Platz in der Verfolgerrolle hinter Spitzenreiter Weiden.
Von Beginn an zeigten die Hausherren eine engagierte Leistung. In der 13. Minute belohnten sie sich erstmals: Nach einem Eckball landete der Ball im Netz zur frühen 1:0-Führung. Mitte der ersten Halbzeit gerieten die Grün-Weißen jedoch unter Druck. Die Gäste trafen bei einem Konter zunächst nur das Aluminium, kurz darauf musste ein Schweinfurter Feldspieler für seinen bereits geschlagenen Torhüter per Kopf auf der Torlinie klären. Auch eine weitere Großchance der Mittelfranken vereitelte der herauslaufende Keeper der Gastgeber stark.
Vorentscheidung vor der Pause
Nachdem die Drangphase der Gäste überstanden war, übernahmen die Kugellagerstädter wieder das Kommando. Kurz vor dem Pausenpfiff nutzten sie erneut eine Standardsituation: Ein weiterer Eckball führte per Knietreffer zum psychologisch wichtigen 2:0-Halbzeitstand.
In der zweiten Hälfte bemühte sich Schweinfurt um einen geordneten Spielaufbau, während die endgültige Entscheidung zunächst auf sich warten ließ. Erst in der 72. Minute fiel nach einer sehenswerten Vorarbeit über die linke Seite das 3:0. Kurz vor dem Abpfiff sorgte ein Fernschuss für den 4:0-Endstand.
Auswärtsaufgabe in Wendelstein
Um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren, gilt es für die U17 nun, die Konzentration hochzuhalten. Am kommenden Sonntag, den 19. April, steht das nächste Auswärtsspiel an:
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Gegner: JFG Wendelstein
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Anstoß: 11:00 Uhr
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Ort: Wendelstein
Ziel der Schnüdel ist es, mit der gleichen Einstellung auch in Mittelfranken drei Punkte einzufahren und den aktuellen „Flow“ beizubehalten.
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