U17 des FC Schweinfurt 05 bleibt mit 3. Sieg weiter dran
SCHWEINFURT – Die Jungschnüdel des FC Schweinfurt 05 feierten im dritten Pflichtspiel des Oktobers den dritten Sieg in Folge und gewannen ihr Heimspiel verdient mit 3:1 gegen Wendelstein. Durch diesen Erfolg konnte der Abstand zu den vorderen Rängen in der Tabelle gehalten beziehungsweise verkürzt werden. Die Heimelf zeigte von Beginn an, dass sie die drei Punkte unbedingt behalten wollte und führte bereits nach drei Minuten durch schnelles Umschaltspiel mit 1:0.
Nach der frühen Führung versäumten es die Hausherren, den Vorsprung auszubauen. Schweinfurt hatte Glück, dass Wendelstein einen zu Recht gegebenen Strafstoß vergab. In der 21. Minute nutzten die Gäste jedoch per Eckball ihre bis dato einzige Chance zum 1:1-Ausgleich. Unbeeindruckt davon dominierten die Schweinfurter weiter das Spielgeschehen und belohnten sich noch vor der Pause nach einem Standard (Einwurf) mit dem 2:1-Halbzeittreffer.
Nach Wiederbeginn setzte sich das Bild fort: Schweinfurt bemühte sich um geordneten Spielaufbau, während Wendelstein nur reagierte. Obwohl die Jungschnüdel kurz nach dem Wiederanpfiff Pech hatten, als ein Schuss aus 25 Metern nur den Pfosten traf, konnten sie kurz vor Ende der Partie per Abstauber den entscheidenden Deckel zum 3:1-Endstand drauf machen.
Um im Flow zu bleiben, müssen die Jungschnüdel am kommenden Sonntag, den 19. Oktober, beim aktuellen Tabellenletzten, dem SVG Steinachgrund, hoch konzentriert antreten, um die nächsten drei Punkte mit nach Schweinfurt zu nehmen. Anstoß ist bereits um 10:30 Uhr in Gutenstetten (Mittelfranken).
