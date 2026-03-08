Auto IU

U17 des FC Schweinfurt 05 startet mit Remis ins Jahr 2026

COBURG – Die U17 des FC Schweinfurt 05 hat sich zum Auftakt des Fußballjahres 2026 mit einem 1:1-Unentschieden beim Tabellensiebten FC Coburg begnügen müssen. Trotz einer spielbestimmenden ersten Halbzeit und der verdienten 1:0-Führung durch eine erfolgreiche Pressingaktion gelang es den Unterfranken nicht, den entscheidenden zweiten Treffer nachzulegen.

In der zweiten Spielhälfte wurde die Gangart der Gastgeber aggressiver, wodurch die „Jungschnüdel“ zunehmend die Spielkontrolle verloren. In der 70. Minute bestrafte Coburg die mangelnde Chancenverwertung der Gäste schließlich mit einem direkt verwandelten Freistoß aus 25 Metern zum Ausgleich.

Am kommenden Sonntag, den 15. März, steht für den Tabellendritten nun das Topspiel gegen den zweitplatzierten Nachwuchs der SGV Nürnberg-Fürth 1883 an. Anstoß der Partie, mit der Schweinfurt punktemäßig zum ungeschlagenen Tabellennachbarn aufschließen will, ist um 13:30 Uhr auf einem Nebenfeld im Sachs-Stadion.

