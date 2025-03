U17 des FC Schweinfurt 05 startet mit unglücklicher Niederlage beim Rückrundenauftakt

DEGGENDORF – Mit großen Hoffnungen reiste die Mannschaft nach Niederbayern, um im Duell mit den ebenfalls abstiegsbedrohten Deggendorfern wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt zu sichern. Doch trotz einer vielversprechenden Anfangsphase kam es anders als erhofft.

Die Gäste setzten den Gegner zunächst durch intensives Pressing unter Druck, doch ein Doppelschlag der Hausherren binnen weniger Minuten brachte sie früh aus dem Konzept. Beide Male offenbarte die Defensive Schwächen, die Deggendorf eiskalt ausnutzte.

Nach etwa 20 Minuten stabilisierte sich das Team wieder und erspielte sich noch vor der Pause zwei hochkarätige Chancen, die jedoch ungenutzt blieben. So ging es mit einem 0:2-Rückstand in die Halbzeitpause.

Nach dem Wiederanpfiff zeigte sich die Mannschaft kämpferisch stark verbessert. Sie ging entschlossen in die Zweikämpfe und stellte sich den robusten Gastgebern entgegen. Zudem rückte das junge Schiedsrichtergespann zunehmend in den Mittelpunkt der Partie.

Mitte der zweiten Halbzeit gelang der Anschlusstreffer nach einer Standardsituation, was neue Hoffnung weckte. Die Gäste warfen in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne, doch der ersehnte Ausgleich wollte nicht mehr gelingen. So blieb es bei einer knappen, aber bitteren Niederlage.