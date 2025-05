U17 erarbeitet sich hoch verdient einen Punkt gegen die Clubberer

NÜRNBERG / SCHWEINFURT – Trotz der schwierigen Ausgangslage (Vorletzter gegen Tabellenersten) zeigte die U21 des FC Schweinfurt 05 am Wochenende eine kämpferische Leistung gegen den Nachwuchs des 1. FC Nürnberg und erreichte ein 2:2-Unentschieden.

In den ersten Minuten hatten die Gastgeber Chancen zur Führung, die jedoch ungenutzt blieben. In der 10. Minute überraschte Nürnberg die Schnüdel mit einem Kopfballtor nach einer Ecke zum 0:1. In der Folge hatten die Mittelfranken mehr Ballbesitz, aber erst in der 30. Minute erhöhten sie per Fernschuss auf 0:2. Schweinfurt verkürzte jedoch kurz darauf nach einem Konter mit einem Heber auf 1:2 und glich noch vor der Halbzeit mit einem sehenswerten Fernschuss zum 2:2 aus.

In der zweiten Halbzeit präsentierte sich Schweinfurt noch stärker und konnte dem Bundesliganachwuchs Paroli bieten. In der 70. Minute hatten die Schnüdel die große Chance zur Führung, als ein Angreifer nach einem Konter frei vor dem Nürnberger Torwart auftauchte, dessen Schuss pariert wurde. Im Nachsetzen foulte der Torwart den Stürmer im Strafraum. Der Schiedsrichter entschied auf Strafstoß, zeigte dem Torwart aber nur die gelbe Karte, was von vielen Zuschauern als Fehlentscheidung gewertet wurde. Der gefoulte Spieler trat selbst zum Strafstoß an, vergab jedoch die Chance zum 3:2-Siegtreffer.

Letztendlich trennten sich beide Mannschaften mit einem leistungsgerechten Unentschieden, das den Gastgebern im Abstiegskampf jedoch nicht entscheidend weiterhilft.