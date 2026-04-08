U17 in Torlaune: Souveräner Auswärtssieg in Erlangen
ERLANGEN / SCHWEINFURT – Die Erfolgsserie der U17 des FC Schweinfurt 05 hält an. Bei den abstiegsbedrohten Mittelfranken des FSV Erlangen-Bruck setzten sich die Jungschnüdel deutlich mit 4:0 durch und entführten drei verdiente Punkte aus der Fremde.
Auf dem schwierig zu bespielenden und sehr holprigen Nebenplatz in Erlangen übernahmen die Gäste aus Unterfranken von Beginn an die Initiative. Aufgrund der Bodenverhältnisse setzte das Team verstärkt auf lange Bälle und das Erobern zweiter Bälle – eine Taktik, die sich schnell auszahlen sollte. Nach einer guten Viertelstunde gingen die Grün-Weißen nach einer Standardsituation mit 1:0 in Führung.
Standards und Effizienz in der ersten Hälfte
Die Schweinfurter hielten den Druck hoch und legten in der 27. Minute nach: Erneut war ein Standard der Ausgangspunkt, den die Gäste per Kopf zum 2:0 verwerteten. Kurz vor dem Pausenpfiff sorgte ein Nachschuss für das 3:0 und damit für eine komfortable Halbzeitführung.
Spielfreude auch nach dem Seitenwechsel
Auch im zweiten Durchgang blieben die Kugellagerstädter im Vorwärtsgang. In der 53. Minute krönten die Jungschnüdel einen schön vorgetragenen Spielzug mit dem Treffer zum 4:0-Endstand. In der verbleibenden Spielzeit ergaben sich weitere Gelegenheiten, das Ergebnis noch deutlicher zu gestalten, doch es blieb letztlich beim hochverdienten 4:0-Erfolg. Mit dieser konzentrierten Leistung untermauert die U17 ihre starke Form der letzten Wochen.
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