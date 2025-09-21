U17 Juniorinnen des FC Schweinfurt 05 siegen gegen SpVgg Erlangen
SCHWEINFURT – Die Schnüdel Mädels sind mit einem überzeugenden Sieg in ihre neue Saison in der Bayernliga gestartet. Nachdem der erste Spieltag verlegt worden war, trat die Mannschaft gegen Erlangen an und konnte von Beginn an überzeugen, was am Ende zu einem guten Ergebnis führte.
Von Beginn an agierten die Schweinfurterinnen mit viel Druck nach vorne und erspielten sich zahlreiche Tormöglichkeiten. Doch entweder scheiterten sie an der starken Erlanger Torhüterin Antonia Käser oder der Abschluss war zu ungenau. Das erlösende 0:1 gelang schließlich Fabienne Göthel in der 27. Minute, die nach einem Fehler in der gegnerischen Abwehr den Ball eroberte und eiskalt verwandelte. Erlangen hatte in der ersten Halbzeit kaum eine nennenswerte Chance.
Kurz nach dem Wiederanpfiff wurde die Führung weiter ausgebaut. Jule Keßler eroberte den Ball und schickte mit einem Steckpass Hannah Staab, die zum 0:2 traf (41. Minute). Nur eine Minute später gelang Hannah Staab in einer ähnlichen Situation das 0:3. Im weiteren Verlauf des Spiels wurden alle Spielerinnen von der Bank eingewechselt, ein weiterer Treffer wollte jedoch nicht mehr gelingen.
Mit dem gelungenen Auftakt haben die Schnüdel Mädels ein Zeichen gesetzt. Am kommenden Wochenende erwartet die Mannschaft eines der stärksten Teams der Liga, Gilching/Argelsried.
