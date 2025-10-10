U17 Juniorinnen des FC Schweinfurt 05 siegen in Passau
PASSAU/SCHWEINFURT – Die U17 Juniorinnen der Schnüdel haben in ihrer Bayernligapartie auswärts beim Angstgegner in Passau einen beeindruckenden 4:0-Sieg errungen. Der Erfolg gegen den für seine Jugendarbeit bekannten Verein ist der zweite Sieg im vierten Saisonspiel und sorgt dafür, dass die Kugellagerstädterinnen in der Tabelle auf Platz 4 vorrücken. Nach einem glanzvollen Auftaktsieg gegen Erlangen, einer Niederlage gegen Titelfavorit Gilching/Argelsried und einem 0:0-Remis gegen Ingolstadt ging der Masterplan, dem Angstgegner Paroli zu bieten, an diesem Spieltag voll auf.
Die Mannschaft aus Schweinfurt ging mit großer Entschlossenheit in die Partie und riss das Spiel von Anfang an an sich. Die Mädels liefen die Passauerinnen hoch an und setzten auf gezieltes Gegenpressing.
Dominanz in Passau
Bereits in der 4. Minute fiel das verdiente 1:0, als Jennifer Weber den Ball nach Vorarbeit von Emma Mack im Passauer Tor unterbrachte. Mit dieser knappen Führung ging es in die Halbzeitpause.
In der zweiten Halbzeit erhöhten die Kickerinnen den Druck und kamen immer besser ins Spiel. Der Schweinfurter Sturmlauf führte zu weiteren Toren:
- 62. Minute: Emma Mack erhöhte auf 2:0.
- 66. Minute: Nur vier Minuten später verwandelte Mona Salzmann eiskalt zum 3:0.
- Schlusspunkt: Emma Mack setzte mit ihrem dritten Treffer in der Partie den 4:0-Endstand für die Mädels der Schnüdel Akademie.
Mit diesem Ergebnis feierte das U17 Juniorinnen-Team den bisher höchsten Sieg in Passau.
