U17 kämpft weiterhin im Abstiegskampf: FC Schweinfurt 05 – FC Deisenhofen

SCHWEINFURT – Nach dem engagierten Auftritt am Tag der Arbeit gegen den Nachwuchs des 1. FC Nürnberg unterlag der FC Schweinfurt 05 im Abstiegskampf gegen den FC Deisenhofen unglücklich mit 0:1.

Die Jungschnüdel begannen gut, standen defensiv sicher und versuchten mit strukturiertem Spiel nach vorne zu Chancen zu kommen. Dies gelang phasenweise, doch zwingende Torgelegenheiten blieben Mangelware. Auch die Gäste aus Oberbayern agierten unaufgeregt, und so ging es torlos in die Halbzeitpause.

Auch im zweiten Durchgang ähnelte sich das Bild. Schweinfurt hatte etwas mehr Ballbesitz, musste aber im Laufe der zweiten Hälfte das Risiko erhöhen, um den Führungstreffer zu erzielen. In der 83. Minute wurden die Gastgeber nach einem Standard überrascht, und ein freistehender Deisenhofener Spieler nutzte die Gelegenheit zum 0:1. Die Zuordnung in der Schweinfurter Hintermannschaft ließ in dieser Situation zu wünschen übrig.

Die Hausherren versuchten in den Schlussminuten noch einmal alles und stellten ihr System um, doch ein Tor wollte nicht mehr fallen. Trotz einer kämpferischen Leistung mussten sich die Jungs vom Main unnötig geschlagen geben. Im Abstiegskampf wird die Luft bei noch vier ausstehenden Spielen dünner, aber die Mannschaft will nicht aufgeben.

Am kommenden Sonntag, den 11. Mai, muss der FC Schweinfurt 05 auswärts gegen den formstarken Tabellendritten FC Memmingen antreten. Anstoß ist um 13:00 Uhr im Städtischen Stadion.