U17 machts gegen den SVG Steinachgrund zweistellig
SCHWEINFURT – Die U17-Junioren (Jungschnüdel) des FC Schweinfurt 05 haben beim Tabellenletzten Gutenstetten einen zweistelligen Auswärtssieg eingefahren. Auf dem schmalen Kunstrasenplatz übernahmen die Gäste sofort das Kommando und siegten letztendlich verdient. Trotz eines verschossenen Elfmeters der Hausherren zu Beginn der Partie – den der Gästekeeper parierte – ließen die Kugellagerstädter keinen Gegentreffer zu.
Die Gäste gingen kurz darauf durch einen selbst verwandelten Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Bis zur Halbzeit drehten die Schweinfurter weiter auf und erzielten vier weitere Treffer, darunter ein lupenreiner Hattrick innerhalb von acht Minuten.
In der zweiten Hälfte nahmen die vier eingewechselten Spieler ebenfalls sofort Fahrt auf und trugen sich ebenfalls in die Torschützenliste ein. Mit fünf weiteren Toren in der zweiten Halbzeit sicherten die Jungschnüdel den zweistelligen Endstand.
Nun gilt es, sich auf das kommende Heimspiel am Sonntag, den 26. Oktober, um 13:30 Uhr im Sachs Stadion zu konzentrieren. Zu Gast ist der aktuell abstiegsbedrohte SV Raigering, der sicherlich um die Punkte kämpfen wird.
