U17-Spitzenspiel in der Landesliga: Remis im Duell um die Tabellenführung
SCHWEINFURT – Im mit Spannung erwarteten Gipfeltreffen der U17-Landesliga Nord trennten sich der Tabellenzweite aus Schweinfurt und der Spitzenreiter SpVgg SV Weiden mit einem 1:1-Unentschieden. In einer intensiv geführten Partie verpassten es die Hausherren trotz spielerischer Überlegenheit in der zweiten Halbzeit, an den Gästen aus der Oberpfalz vorbeizuziehen.
Die Jungschnüdel starteten druckvoll in die ersten zehn Minuten, konnten ihre Feldvorteile jedoch nicht in Zählbares ummünzen. Stattdessen wurden die Gastgeber nach einer Viertelstunde eiskalt erwischt: Eine Unstimmigkeit in der Defensivarbeit nutzte Weiden bei ihrer nahezu einzigen nennenswerten Torchance zur 0:1-Führung. Von diesem Treffer sichtlich beeindruckt, fanden die Grün-Weißen bis zum Pausenpfiff kaum Mittel gegen die gut organisierte Abwehr der Gäste.
Verdienter Ausgleich und Druckphase
Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Schweinfurt wie ausgewechselt und drängte mit frischem Schwung auf den Ausgleich. Dieser fiel Mitte der zweiten Hälfte und spiegelte zu diesem Zeitpunkt den Spielverlauf wider.
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Offensivdrang: Die Unterfranken blieben nach dem 1:1 am Drücker und erarbeiteten sich weitere Möglichkeiten.
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Effizienz: Trotz der investierten Arbeit gelang kein weiterer Treffer mehr, sodass es beim für die Gäste etwas glücklicheren Remis blieb.
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Tabellensituation: Durch die Punkteteilung behauptet Weiden vorerst die Spitzenposition vor den Schweinfurtern.
Ausblick auf den Ostersamstag
Um im engen Aufstiegsrennen nicht den Anschluss zu verlieren, richtet sich der Fokus nun auf das kommende Wochenende. Am Ostersamstag, den 04. April, gastiert die U17 bei den abstiegsbedrohten Mittelfranken in Erlangen-Bruck.
Das Trainerteam warnt davor, den Gegner zu unterschätzen, und fordert eine hochkonzentrierte Einstellung, um die drei Punkte mit nach Schweinfurt zu nehmen. Anstoß der Partie in Erlangen ist um 14:30 Uhr. Die Mannschaft hofft auch auswärts auf zahlreiche Unterstützung ihrer Fans.
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