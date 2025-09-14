U17 verliert in der 3. Minute der Nachspielzeit gegen den SGV Nürnberg-Fürth 1883

FÜRTH/SCHWEINFURT – Nach einem erfolgreichen Saisonauftakt mit einem Heimsieg gegen den FC Coburg mussten die Jungschnüdel im zweiten Auswärtsspiel eine bittere Niederlage einstecken. Sie verloren in einem dramatischen Spiel mit 3:2, nachdem der Siegtreffer für die Hausherren in letzter Sekunde fiel. Der Endstand ist besonders schmerzhaft, da er aufgrund eines kuriosen Fehlers zustande kam.

Die Schweinfurter starteten stark in die Partie und gingen bereits nach vier Minuten durch ein schnelles Kombinationsspiel mit 0:1 in Führung. Die Gastgeber wirkten überrascht und brauchten eine Viertelstunde, um ins Spiel zu finden. Aus dem Nichts gelang ihnen in der 17. Minute der Ausgleich, der ihr Spiel belebte. Kurze Zeit später konnten die Mittelfranken durch eine verunglückte Flanke sogar auf 2:1 erhöhen, wobei der Gästekeeper unglücklich aussah.

Nach der Pause präsentierten sich die Jungschnüdel deutlich verbessert in den Zweikämpfen und erarbeiteten sich einige gute Chancen. Bereits in der 48. Minute fiel der verdiente Ausgleich zum 2:2. In der Folge wirkten die Schweinfurter frischer und überlegener, nutzten aber mehrere gute Gelegenheiten zum Führungstreffer nicht. Fünf Minuten vor Spielende wurde die beste Chance vergeben, als ein Stürmer freistehend vor dem leeren Tor den Ball über die Latte schoss.

Als sich beide Mannschaften bereits mit der Punkteteilung abgefunden hatten, kam quasi mit dem Abpfiff der Knockout für die Kugellagerstädter. Aus unerklärlichen Gründen verließ der Gästetorhüter seinen Kasten, obwohl seine beiden Verteidiger die Situation im Griff hatten. Der Stürmer erkannte die Gelegenheit und schoss den Ball aus etwa 40 Metern ins leere Tor zum viel umjubelten, glücklichen 3:2-Sieg der Heimelf. Nun heißt es für die Jungschnüdel, Mund abwischen und weitermachen. Gelegenheit dazu gibt es am kommenden Sonntag, den 21. September, wenn sie zum ewigen Duell im Derby den Nachwuchs der Grabfeldgallier im Sachs-Stadion empfangen. Anstoß ist um 13:30 Uhr auf einem Nebenfeld.