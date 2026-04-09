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U19 auf Erfolgskurs: Young Schnüdel stürmen auf Platz zwei

9. April 2026Letztes Update 9. April 2026
U19 auf Erfolgskurs: Young Schnüdel stürmen auf Platz zwei
Bild von Realidades Inexploradas auf Pixabay
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ASCHAFFENBURG / SCHWEINFURT – Die U19 des FC Schweinfurt 05 schwimmt weiter auf einer Erfolgswelle. Mit einem souveränen 3:0-Auswärtssieg beim SV Viktoria Aschaffenburg feierte die Mannschaft bereits den sechsten Dreier in Folge und kletterte in der Tabelle auf den zweiten Rang.

In der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer zunächst eine ausgeglichene Begegnung. Während Tim Gensichen die erste Großchance für die Schweinfurter vergab, bewies Torhüter Jan Mooshäuser auf der Gegenseite seine Klasse und verhinderte mit zwei starken Paraden den Rückstand. Kurz vor dem Pausenpfiff war es schließlich erneut Gensichen, der sich im Strafraum durchsetzte, den Aschaffenburger Keeper umkurvte und zur psychologisch wichtigen 1:0-Führung einschob.

Vorentscheidung nach dem Seitenwechsel

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Nach dem Wiederanpfiff übernahmen die Gäste aus Schweinfurt endgültig das Kommando. In der 50. Minute sorgte Lukas Schneider für ein Highlight, als er den Ball mit einem sehenswerten Distanzschuss zum 2:0 in die Maschen setzte. Dieser Treffer brach den Widerstand der Gastgeber spürbar.

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Konter besiegelt den Endstand

Den Schlusspunkt einer konzentrierten Mannschaftsleistung setzte Noah Reuß kurz vor Ende der Partie. Nach einem mustergültig vorgetragenen Konter behielt er vor dem Tor die Ruhe und vollendete zum 3:0-Endstand. Mit diesem deutlichen Erfolg im Rücken festigen die jungen Schnüdel ihre Position in der Spitzengruppe und blicken voller Selbstvertrauen auf die kommenden Aufgaben.

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