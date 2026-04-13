U19-Bayernliga: FC Schweinfurt 05 schlägt Spitzenreiter und setzt Siegesserie fort
SCHWEINFURT – Die U19 des FC Schweinfurt 05 hat am vergangenen Spieltag der Bayernliga ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt und den bisherigen Tabellenführer Waldeck-Obermenzing mit 3:2 besiegt. Mit diesem Heimerfolg feierten die jungen Schnüdel bereits ihren siebten Sieg in Folge und untermauerten ihre aktuelle Topform.
Von Beginn an agierten die Gastgeber mutig und setzten den Spitzenreiter durch aggressives Pressing unter Druck. Die Belohnung folgte in der 16. Minute, als Luca Geiger nach einer Ecke von Kevin Ziegler zur verdienten 1:0-Führung einköpfte. Trotz spielerischer Überlegenheit und weiterer Großchancen gelang es den Schweinfurtern jedoch nicht, die Führung frühzeitig auszubauen, was Waldeck-Obermenzing kurz vor der Pause durch einen Konter zum überraschenden 1:1-Ausgleich nutzte.
Auch in der zweiten Halbzeit ließen sich die Schnüdel nicht aus dem Konzept bringen. Erneut war es eine Standardsituation, die den Erfolg einleitete: Jannis Brater verwertete in der 56. Minute eine Ecke von Noah Reus zur erneuten Führung. Zwar nutzten die Gäste ein defensives Missverständnis der Hausherren zum zwischenzeitlichen 2:2 aus, doch die Schweinfurter blieben die spielbestimmende Mannschaft.
Der entscheidende Moment der Partie ereignete sich in der 76. Minute:
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Siegtreffer: Der eingewechselte Ferdinand Schuler erzielte das umjubelte 3:2.
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Serie: Schweinfurt baut die beeindruckende Erfolgsserie auf sieben gewonnene Partien aus.
Nach dem Erfolg gegen den Tabellenführer richtet sich der Fokus der U19 bereits auf die kommende Aufgabe. Am nächsten Sonntag treten die Schnüdel auswärts beim FC Deisenhofen an. Ziel ist es, die Erfolgswelle weiter zu reiten und die nächsten Punkte in der Bayernliga einzufahren.
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