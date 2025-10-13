U19 des FC Schweinfurt 05 mit gutem Auftritt in Unterzahl gegen Deisenhofen
SCHWEINFURT – Die U19 des FC Schweinfurt 05 trennte sich am Sonntagmittag in einem kämpferisch starken Spiel nach frühem Platzverweis mit einem 2:2-Unentschieden von Deisenhofen. Die Schweinfurter erwischten einen Blitzstart und gingen bereits nach 30 Sekunden durch Noah Reus mit 1:0 in Führung. Deisenhofen drehte die Partie jedoch durch zwei schnelle Standardtore in der 9. und 19. Minute auf 1:2.
In der 23. Minute musste die Schweinfurter U19 einen Rückschlag hinnehmen, als Kevin Ziegler nach einer Notbremse die Rote Karte sah. Trotz der frühen Unterzahl zeigte das Team die richtige Reaktion: Tim Gensichen gelang in der 26. Minute der Ausgleich zum 2:2, was auch der Halbzeitstand war. In der zweiten Hälfte entwickelte sich ein offener Schlagabtausch.
Torhüter Konstantin Duhai bewahrte sein Team mit einer starken Leistung vor einem erneuten Rückstand, während die Schweinfurter ihre eigenen Chancen zum 3:2 nicht nutzen konnten. Das 2:2-Unentschieden war am Ende ein verdientes Ergebnis für die kämpferische Leistung der U19.
