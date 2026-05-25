Auto IU

Über 10.000 Euro Sachschaden: Unbekannte brechen in Sennfelder Grundschule ein – Polizei sucht Zeugen

25. Mai 2026Letztes Update 25. Mai 2026
Über 10.000 Euro Sachschaden: Unbekannte brechen in Sennfelder Grundschule ein – Polizei sucht Zeugen
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

SENNFELD / LKR. SCHWEINFURT – Erheblicher Vandalismus und hoher Sachschaden, aber keine Beute: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind bislang unbekannte Täter in die Grundschule in Sennfeld eingebrochen. Nach ihrem Beutezug durch die Klassenzimmer flüchteten die Einbrecher unerkannt. Die Polizei Schweinfurt steht vor den Ermittlungen und blickt nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Vorfall ereignete sich im Zeitraum zwischen Donnerstagnachmittag, 16:15 Uhr, und Freitagmorgen, 07:15 Uhr, im Schulgebäude in der Gartenstraße.

Gewaltakt am Fenster: Keine Beute, aber enorme Zerstörung

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
News-Podcast Schweinfurt-Main-Rhön

Die Unbekannten näherten sich dem Schulkomplex im Schutz der Dunkelheit und verschafften sich durch das gewaltsame Aufbrechen eines Fensters Zutritt zum Inneren. Einmal im Gebäude angekommen, durchsuchten die Täter systematisch mehrere Räume und Schränke, mutmaßlich auf der Suche nach Bargeld oder teurer Elektronik.

Das könnte Dich auch interessieren:

Barbecue-Messer von Paul Adrian adeln das Grillgut

Ob Fisch, Fleisch, Gemüse oder Brot – ein perfekt zubereitetes Grillgericht verdient eine ebenso leidenschaftliche Vorbereitung und Präsentation. Mit den meisterhaft gefertigten Barbecue-Messern der Solinger Manufaktur PAUL ADRIAN wird das Tranchieren und Anrichten zu einem Teil des kulinarischen Ge

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

Zwar verließen die Einbrecher das Objekt nach ersten Erkenntnissen komplett ohne Tatbeute, die Spur der Verwüstung ist dennoch immens: Der durch das rücksichtslose Vorgehen und die Aufbruchspuren verursachte Sachschaden wird von der Polizei auf über 10.000 Euro beziffert.

Ermittler bitten um Mithilfe aus der Nachbarschaft

Da sich die Grundschule in einem Wohngebiet befindet, hoffen die Beamten darauf, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Jedes noch so kleine Detail – wie ungewöhnliche Geräusche, Personen mit Taschenlampen oder Fahrzeuge, die in der Nacht unüblich in der Gartenstraße parkten – kann für die Ermittlungen entscheidend sein.

Zeugenaufruf: Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Grundschule nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0 entgegen.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

25. Mai 2026Letztes Update 25. Mai 2026

Mehr

Cyberangriff auf Abrechnungsfirma: Daten von Patienten des Universitätsklinikums Würzburg betroffen

Cyberangriff auf Abrechnungsfirma: Daten von Patienten des Universitätsklinikums Würzburg betroffen

25. Mai 2026

Flammen über der Autobahn: Windrad an der A7 gerät in Brand – Großaufgebot der Feuerwehr im Einsatz

25. Mai 2026
Frischer Wind für Outdoor-Fans: Tourist-Information Schweinfurt 360° bringt neue „WANDERLUST“-Broschüre heraus

Frischer Wind für Outdoor-Fans: Tourist-Information Schweinfurt 360° bringt neue „WANDERLUST“-Broschüre heraus

25. Mai 2026
Gold und Bronze in Heilbronn: Medaillenregen für das Videnin Dojo Schweinfurt beim WKU-Turnier

Gold und Bronze in Heilbronn: Medaillenregen für das Videnin Dojo Schweinfurt beim WKU-Turnier

25. Mai 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)