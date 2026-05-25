Über 10.000 Euro Sachschaden: Unbekannte brechen in Sennfelder Grundschule ein – Polizei sucht Zeugen
SENNFELD / LKR. SCHWEINFURT – Erheblicher Vandalismus und hoher Sachschaden, aber keine Beute: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind bislang unbekannte Täter in die Grundschule in Sennfeld eingebrochen. Nach ihrem Beutezug durch die Klassenzimmer flüchteten die Einbrecher unerkannt. Die Polizei Schweinfurt steht vor den Ermittlungen und blickt nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Der Vorfall ereignete sich im Zeitraum zwischen Donnerstagnachmittag, 16:15 Uhr, und Freitagmorgen, 07:15 Uhr, im Schulgebäude in der Gartenstraße.
Gewaltakt am Fenster: Keine Beute, aber enorme Zerstörung
Die Unbekannten näherten sich dem Schulkomplex im Schutz der Dunkelheit und verschafften sich durch das gewaltsame Aufbrechen eines Fensters Zutritt zum Inneren. Einmal im Gebäude angekommen, durchsuchten die Täter systematisch mehrere Räume und Schränke, mutmaßlich auf der Suche nach Bargeld oder teurer Elektronik.
Zwar verließen die Einbrecher das Objekt nach ersten Erkenntnissen komplett ohne Tatbeute, die Spur der Verwüstung ist dennoch immens: Der durch das rücksichtslose Vorgehen und die Aufbruchspuren verursachte Sachschaden wird von der Polizei auf über 10.000 Euro beziffert.
Ermittler bitten um Mithilfe aus der Nachbarschaft
Da sich die Grundschule in einem Wohngebiet befindet, hoffen die Beamten darauf, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Jedes noch so kleine Detail – wie ungewöhnliche Geräusche, Personen mit Taschenlampen oder Fahrzeuge, die in der Nacht unüblich in der Gartenstraße parkten – kann für die Ermittlungen entscheidend sein.
Zeugenaufruf: Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Grundschule nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0 entgegen.
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