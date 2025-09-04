Über 10 Millionen Euro Investition in den Tourismusstandort Bad Kissingen

BAD KISSINGEN – Das Grand Hotel Kaiserhof Victoria wird in Bad Kissingen massiv erweitert. Durch den Kauf der benachbarten Anwesen in der Martin-Luther-Straße plant das traditionsreiche Hotel, mehr als 10 Millionen Euro zu investieren, um seine Kapazitäten zu erhöhen und neue Angebote zu schaffen. Dies wird als ein Meilenstein für den Tourismusstandort Bad Kissingen betrachtet.

Die Hotel Kaiserhof Victoria GmbH hat die Anwesen Martin-Luther-Straße 7 und 9 von der Hypovereinsbank erworben. Das historische Haus Hemmerich, das Anfang des 20. Jahrhunderts bereits Teil des Hotelkomplexes war, soll kernsaniert werden. In enger Abstimmung mit der Denkmalpflege sollen hier bis Frühjahr 2028 über 35 zusätzliche Hotelzimmer entstehen, wodurch das Hotel künftig rund 200 Zimmer umfassen wird. Im Gebäude Martin-Luther-Straße 7 sind circa zehn hochwertige Ferienwohnungen in den Obergeschossen geplant, während die Bankfiliale im Erdgeschoss erhalten bleibt.

Die Erweiterung ist für die Stadt von großer Bedeutung, da der Kaiserhof Victoria trotz seiner Größe immer wieder an Kapazitätsgrenzen stößt. Hoteldirektor Matthias Heid erklärt, dass die Auslastung bei 80 Prozent liegt und die Erweiterung zusätzlich 22.000 Übernachtungen pro Jahr ermöglichen soll. In einem neu erworbenen Innenhof soll zudem ein auch im Winter nutzbarer Außenpool mit Liegeflächen entstehen, der bereits im Frühjahr 2027 fertiggestellt werden soll.

Bad Kissingens Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel lobte die Entwicklung als „phänomenal“. Er hob hervor, dass durch private, städtische und staatliche Investitionen aus einer ehemals eher trostlosen Ecke der Stadt ein städtebauliches Juwel entstehe. Dies sei ein wichtiger und zukunftsorientierter Schritt, der Bad Kissingens Position im deutschlandweiten Wettbewerb stärke.