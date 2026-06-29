Über 110.000 Zimmer in 34 Jahren: Rhön Park Aktiv Resort verabschiedet langjährige Mitarbeiterin
HAUSEN-ROTH – Nach 34 Jahren Betriebszugehörigkeit wurde Carmen Gerlach im Rhön Park Aktiv Resort feierlich in den Ruhestand verabschiedet. Die 63-jährige Frankenheimerin blickt auf eine beeindruckende Laufbahn im Housekeeping zurück.
Eine beeindruckende Lebensleistung
Direktor Ben Baars würdigte den außergewöhnlichen Einsatz der langjährigen Mitarbeiterin bei einer Abschieds-Pizzaparty. Dabei wurde eine bemerkenswerte Bilanz gezogen: Hochgerechnet hat Carmen Gerlach während ihrer 34-jährigen Tätigkeit mehr als 110.000 Hotelzimmer gereinigt.
Wertschätzung im Team
Nicht nur die Hotelleitung, sondern auch ihre 26 Kolleginnen und Kollegen verabschiedeten die „zuverlässige und hilfsbereite“ Mitarbeiterin nur ungern. Sie wurde für ihre offene Art geschätzt und trug maßgeblich zum familiären Arbeitsklima im Housekeeping bei.
Direktor Ben Baars betonte: „Mitarbeiterinnen wie Carmen Gerlach sind das Herz unseres Hauses. Ihr langjähriger Einsatz und ihre Verbundenheit mit dem Unternehmen verdienen höchste Anerkennung.“
Ruhestand und berufliche Zukunft
Für ihren neuen Lebensabschnitt plant die frischgebackene Rentnerin, „einfach mal die Beine hochzulegen“ und das Rentendasein mit vielen Reisen zu genießen.
Das Rhön Park Aktiv Resort sucht unterdessen Verstärkung für das Housekeeping-Team. Interessierte finden Informationen zu aktuellen Stellenangeboten unter: www.rhoen-park-hotel.de/karriere
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