Über 120.000 weitergegebene Einzelteile: Schweinfurter Rotkreuz‑Läden ziehen erfolgreiche Bilanz für 2025
SCHWEINFURT – Die beiden Schweinfurter Rotkreuz-Läden in der Franz-Schubert-Straße und in der Oberen Straße ziehen eine beeindruckende Bilanz für das Jahr 2025: Mit über 120.000 ausgegebenen Einzelteilen blicken die Einrichtungen auf ein Rekordjahr zurück. Die Läden haben sich damit als unverzichtbare Säulen der Armutsprävention und des nachhaltigen Konsums in der Region etabliert. Besonders gefragt war dabei Damenbekleidung, gefolgt von Haushaltsartikeln wie Geschirr und Bettwäsche, die insbesondere Menschen in schwierigen Lebenssituationen eine unkomplizierte Unterstützung im Alltag ermöglichen.
Hinter dem Erfolg steht ein ganzheitliches Konzept, das soziale Hilfe mit ökologischem Bewusstsein verbindet. Durch die Weiterverwendung gebrauchter Waren wird der Lebenszyklus von Produkten verlängert, was Ressourcen schont und Abfall vermeidet. Für die Kundschaft – darunter Familien, Senioren und Studierende – bieten die Läden zudem eine Möglichkeit zur gesellschaftlichen Teilhabe ohne finanzielle Überforderung. In einer wertschätzenden Atmosphäre wird hier Nachhaltigkeit nicht nur theoretisch diskutiert, sondern durch die Spendenbereitschaft der Bevölkerung und die gezielten Einkäufe der Kunden täglich praktiziert.
Ein wesentlicher Faktor für das erfolgreiche Jahr war der Einsatz der zahlreichen ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter, die von der Warenannahme bis zur Beratung der Kunden alle Abläufe sicherstellen. Neben der reinen Versorgung bieten die Standorte zudem wichtige Beschäftigungsmöglichkeiten für Wiedereinsteiger in den Arbeitsmarkt. Mit diesem positiven Rückblick bestätigen die Rotkreuz-Läden ihre zentrale Bedeutung für das soziale Gefüge in Schweinfurt und setzen ihren Weg als Orte der Begegnung und Solidarität auch im neuen Jahr fort.
