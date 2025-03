Über 140 Gramm Marihuana auf der A3 sichergestellt – Pkw versucht sich der Anhaltung zu entziehen

WÜRZBURG – Am Sonntagnachmittag versuchte ein Pkw auf der A 3 in Richtung Nürnberg, sich einer Kontrolle zu entziehen. Der Grund für das Verhalten wurde von den Beamten der Autobahnpolizei schnell aufgedeckt: Im Fahrzeug fanden die Polizisten über 140 Gramm Marihuana. Zudem stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand und wegen des Verdachts der Schleusung zur Fahndung ausgeschrieben war.

Gegen 14:00 Uhr fiel den Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg ein Mercedes auf, den sie an der Anschlussstelle Weibersbrunn kontrollieren wollten. Nachdem der Fahrer zunächst den Anhaltezeichen folgte, wendete er am Ende der Abfahrt plötzlich und fuhr mit hoher Geschwindigkeit wieder auf die A 3 in Richtung Nürnberg. Dort setzte er seine Flucht auf dem linken Fahrstreifen bis zur Anschlussstelle Wertheim/Lengfurt fort. Auch ein weiterer Anhalteversuch der Polizei verlief erfolglos, da der Pkw erneut auf die Hauptfahrbahn auswich und beschleunigte.

Auf Höhe des Parkplatzes Fronberg-Süd ließ der Fahrer plötzlich seine Beifahrerin aussteigen und setzte die Flucht allein fort. Schließlich verringerten sich die Fluchtbemühungen des Fahrers bei der Anschlussstelle Würzburg-Heidingsfeld, wo er den Polizeibeamten signalisierte, anhalten zu wollen. Die Kontrolle fand letztlich auf der Tank- und Rastanlage Würzburg-Süd statt.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs und des 27-jährigen Fahrers afghanischer Staatsangehörigkeit entdeckten die Beamten 147 Gramm Marihuana. Außerdem stellten sie drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Zusätzlich lag gegen den Mann eine Fahndungsausschreibung der Grenzpolizei Mittenwald wegen des Verdachts der Schleusung vor. Wie der Fahrer erklärte, hatte er seine Beifahrerin zuvor aus dem Wagen gelassen, um sie „vor der Kontrolle zu schützen“.

Nun erwartet den Mann ein Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und Trunkenheit im Verkehr. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.