Über 70 Teilnehmende erkundeten mit den Siebenern die Nordheimer Gemarkung
NORDHEIM AM MAIN – Bei klirrender Kälte, aber strahlendem Sonnenschein haben über 70 Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Nordheim am Main das neue Jahr mit einer traditionsreichen Besonderheit begrüßt: Dem gemeinsamen Gemarkungsrundgang der Siebener. Die historische Wanderung, die an der Nordheimer Fähre ihren Anfang nahm, führte die Teilnehmer entlang der Gemarkungsgrenzen bis zur Hallburger Mauer und bot spannende Einblicke in ein jahrhundertealtes Ehrenamt, das bis heute eine zentrale Rolle für die Rechtssicherheit und den Grenzfrieden in der Region spielt.
Unter der fachkundigen Führung der sogenannten Feldgeschworenen – in Franken traditionell als „Siebener“ bekannt – wurde insbesondere die neue Grenzziehung zwischen Nordheim, Sommerach und Volkach thematisiert. Da sich dieser Verlauf im Zuge der letzten Flurbereinigung verschoben hatte, nutzten die Siebener modernste GPS-Technik, um den interessierten Bürgern die exakte Lage der neu gesetzten Grenzsteine vor Ort zu demonstrieren. Dabei erklärten sie auch die historische Bedeutung ihres Amtes, das in Nordheim bereits seit dem Jahr 1424 urkundlich erwähnt wird und als ältestes kommunales Ehrenamt Bayerns sogar zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO zählt.
Zur verdienten Mittagsrast am Keilgraben sorgten die Freiwillige Feuerwehr und Bürgermeisterin Sibylle Säger mit heißer Gulaschsuppe, Erbseneintopf und Glühwein für das leibliche Wohl der Wandergruppe. Nach der Stärkung setzte die Gruppe ihren Weg durch die Nordheimer Au und entlang des Mains fort, wobei die Siebener immer wieder auf Details ihrer Arbeit hinwiesen – von der Kontrolle der Marksteine bis hin zum bewahrten „Siebenergeheimnis“, einer speziellen Unterlegung der Steine zur Fälschungssicherung. Mit dem Rückkehr zur Fähre endete ein Tag, der nicht nur das Wissen über die lokale Heimat vertiefte, sondern auch die enge Gemeinschaft zwischen Gemeinde, Ehrenamt und Bürgerschaft eindrucksvoll unter Beweis stellte.
