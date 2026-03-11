Über 90 Gäste informieren sich über gesundes Älterwerden
SCHWEINFURT IN DER STADT SCHWEINFURT – Über 90 Besucherinnen und Besucher informierten sich am Dienstag, 24. Februar 2026, in der Stadthalle über das Thema „Mehr Lebensqualität im Alter – Selbstständigkeit stärken. Pflegebedürftigkeit reduzieren.“. Die AOK Schweinfurt und das Krankenhaus St. Josef boten im Rahmen der kostenfreien Veranstaltung umfassende Einblicke in Prävention, Pflegeleistungen und die Unterstützung pflegender Angehöriger.
Priv.-Doz. Dr. Frank Schröder vom Zentrum für Altersmedizin am Krankenhaus St. Josef erläuterte den Stellenwert der Akutgeriatrie für ein selbstständiges Leben nach Krankheiten. Ergänzend dazu informierte AOK-Pflegeberaterin Andrea Buschner über Versicherungsleistungen, während Silke Lengemann von der bbw gGmbH Übungen zur Selbstfürsorge für Pflegende vorstellte. Ein Alterssimulator ermöglichte es den Gästen zudem, altersbedingte Einschränkungen hautnah nachzuempfinden.
An verschiedenen Informationsständen, unter anderem vom Pflegestützpunkt Schweinfurt und dem BRK, konnten sich die Teilnehmer individuell beraten lassen. AOK-Direktor Frank Dünisch zeigte sich erfreut über die große Resonanz, welche die Bedeutung von praxisnaher Aufklärung in der Region unterstreicht und die Basis für künftige Kooperationen bildet.
